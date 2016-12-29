كشف مصدر مسؤول، عن قيام ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بزيارة إلى سلطنة عمان خلال الأسابيع القادمة، وذلك تمهيدًا لزيارة مرتقبة لخادم الحرمين الشريفين.
وقال المصدر في تصريحات نقلتها “رويترز”، إن الزيارة التي يقوم بها ولي ولي العهد، ستفتح أفاقًا جديدة للتعاون المشترك بين المملكة وسلطنة عمان في العديد من الملفات والشؤون العسكرية والأمنية والاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين ودول الخليج.
هذا وقد أكدت المصادر إن ولي ولي العهد تلقى يوم الأربعاء رسالة من وزير الدفاع العماني مضمونها إعلان سلطنة عمان الانضمام للتحالف الذي تبناه ويدعمه بقوة الأمير محمد.
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