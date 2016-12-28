أكدت وكالة رويترز نقلا عن مصادر سعودية وخليجية إن سلطنة عمان أبلغت المملكة يوم الأربعاء بانضمامها للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب الذي كان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد قد أعلن عن إنشائه في ديسمبر كانون الأول الماضي.
وقال مصدر إن هذا يظهر أن مسقط التي “عرف عنها سابقا تقاربها مع إيران” تعود “للإجماع الخليجي المضاد لإيران”.
كان الأمير محمد الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع أعلن عن إنشاء التحالف الاسلامي لمكافحة الإرهاب وانضمت إليه أكثر من أربعين دولة إسلامية.
وقالت المصادر إن ولي ولي العهد تلقى يوم الأربعاء رسالة من وزير الدفاع العماني مضمونها إعلان سلطنة عمان الانضمام للتحالف الذي تبناه ويدعمه بقوة الأمير محمد.
وأوضح مصدر : “كانت سلطنة عمان دائما ما تتخذ مواقف مغايرة للمواقف الخليجية تجاه قضايا المنطقة ، هذا يدل على عودة سلطنة عمان للإجماع الخليجي المضاد لإيران وللمواقف السياسية الموحدة لدول الخليج العربي عموماً ” .
وذكر المصدر أن من المتوقع قيام ولي ولي العهد بزيارة رسمية لسلطنة عمان في الأسابيع القادمة تمهيداً لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للسلطنة والتي سيتم من خلالها إعادة فتح ملفات التعاون في الشؤون العسكرية والأمنية والاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين ودول الخليج .
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