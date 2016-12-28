وصلت قيمة التبرعات من جميع مناطق المملكة للحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق، حتى هذه الساعة، 180 مليون ريال.
وقد خصص لهذه الحملة حساب بنكي يمكن إيداع مبالغ التبرعات به، بهدف تيسير عملية التبرع على المواطنين والمقيمين في مختلف المناطق، وجاء هذا الحساب في البنك الأهلي برقم: (SA2310000020188888000100).
وأوضحت الحملة، أن التبرع للأشقاء السوريين عن طريق الرسائل النصية (SMS) من خلال جميع شركات الاتصالات عبر الرقم الموحد (5565)، وإرسال رقم (1) للتبرع بـ10 ريالات، ورقم (2) للتبرع بـ20 ريالًا، أو إرسال رقم (3) للتبرع بـ30 ريالًا، أو عن طريق إيداع التبرعات عبر الحسابين التاليين:
1- SA5655000000099088000757 مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على البنك السعودي الفرنسي.
2- SA9510000022185556000107 مركز الملك سلمان للإغاثة على البنك الأهلي التجاري.
وللاستفسار يمكن الاتصال على الرقم الموحد (920008554).
ومن جانبه، أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن الحملة الشعبية التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بتنظيمها لإغاثة الشعب السوري، امتداد لما دأبت عليه حكومتنا الرشيدة والشعب السعودي الكريم فيما يتعلق بفعل الخير والوقوف مع الأشقاء في محنتهم.
وأشار إلى أن جمع التبرعات العينية غير مناسب في هذه الظروف، وأن الحملة ستستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية على وسائل الإعلام المختلفة , ومن لم يستطع التبرع فبإمكانه التبرع لاحقاً عن طريق الحسابات البنكية المعلنة.
وأعلن عن تبرع منسوبي المركز بما مقداره 10 إلى 30 %، من رواتبهم لهذا الشهر للحملة جزاهم الله خيرا وبارك لهم.
وفي سياقٍ متصل، ذي علاقة بأعداد المهجرين خارج سوريا، أوضح “الربيعة” أن المصادر الأممية تشير إلى أنهم بلغوا 4.800000 مهاجر, وفي الداخل السوري يقدر بالرقم المماثل ونسبة كبيرة منهم من الأطفال والنساء وكبار السن, وتقديرات المبالغ التي يحتاجها المهجّرون في الداخل السوري تصل إلى 3 مليارات و193 مليون دولار وفي الخارج قد تصل إلى 4 مليارات دولار أمريكي.
ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده ولسمو ولي ولي عهده لمبادرتهم الخيرة ولشعب المملكة الوفي، سائلا الله ان يحفظ المملكة وأهلها من كل مكروه.
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