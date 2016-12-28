تفقد مدير عام شرطة منطقة جازان اللواء ناصر الدويسي، اليوم (الأربعاء)، محافظة الطوال عقب سقوط عدة مقذوفات أطلقتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وتسببت في إصابة مواطن.
وقال إن جهود منسوبي القطاعات العسكرية المرابطة على الحدود ستحول دون تأثير هذه المحاولات اليائسة على الحياة اليومية في المحافظات الواقعة على الشريط الحدودي.
وشدد اللواء الدويسي على أهمية مساهمة المواطنين في الإبلاغ عن كل من يحاول المساس بأمن الوطن.
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