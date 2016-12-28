أظهرت صور ملتقطة من حفل افتتاح قرية التدريب الأمني للحرس الوطني في خشم العان تنفيذ عدد من الضباط والأفراد لعدد من التدريبات القتالية والفرضيات.
وتضمنت التدريبات استعراض مهارات الرماية الفردية، ومهارات القتال وقوة التحمل، وكذلك مهارات اقتحام النيران، كما نفذت عدد من الفرضيات المتقدمة كفرضية اقتحام المباني بالعربات المدرعة.
ورصدت الصور تقديم الضباط والجنود لعروض إبطال المتفجرات، وتنفيذ فرضيات القتال داخل المناطق المأهولة بالسكان، واستخدام الطائرات في العمليات القتالية.
وكان وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله قد رعى، اليوم (الأربعاء)، حفل افتتاح القرية، وحضر الحفل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، وعدد من المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية وفي رئاسة الاستخبارات العامة.
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