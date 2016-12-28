تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع أخويه الأمير بندر والأمير طلال، أثناء زيارته لمنزل كل منهما اليوم (الأربعاء).
وبدا خادم الحرمين الشريفين في الصور وهو يتبادل الأحاديث الودية مع أخويه، حيث زار كلا منهما في قصره بمدينة الرياض، مساء اليوم (الأربعاء).
تجدر الإشارة إلى أن خادم الحرمين الشريفين دائماً ما يزور إخوته في منازلهم، حيث سبق تداول صور له أثناء زيارته لهم أكثر من مرة.
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