روى المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد سعيد سرحان، تفاصيل إنقاذ تسعة أشخاص من حريق اندلع، ظهر يوم أمس (الثلاثاء)، في شقتين بعمارة سكنية مكونة من أربعة أدوار في حي مشرفة وسط المحافظة.
وأوضح أن الحريق بدأ أولاً في شقة بالدور الثالث، محتجزاً أربعة أطفال وامرأتين، كما تصاعد الدخان ووصل إلى شقة بالدور الرابع، مسبباً احتجاز طفلين وامرأة.
وأضاف أن فرق الإنقاذ والإطفاء شرعت بعد وصولها للموقع مباشرة في إخلاء البناية من السكان، بالتزامن مع البحث داخل الشقتين المتأثرتين بالحريق والدخان؛ لإنقاذ المحتجزين.
وأفاد أن الفرق عثرت على الأطفال الأربعة في الشقة الواقعة بالدور الثالث مختبئين داخل إحدى الغرف وبدأ الدخان يتسرب إليهم، في حين احتجزت النيران المشتعلة المرأتين داخل غرفة أخرى، فتم إنقاذ الأطفال بالسلالم عبر النوافذ، وتأمين موقع المرأتين وإخلاؤهما من البناية. وفق “أخبار 24”.
وتابع أن الطفلين والمرأة المحتجزين في الشقة الواقعة بالدور الرابع أخلوا جميعاً إلى خارج البناية، بعدما احتجزتهم الأدخنة، لافتاً إلى أن فرق الهلال الأحمر قدمت المساعدة الطبية اللازمة لجميع الأشخاص من آثار استنشاقهم للأدخنة.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج