نفت شرطة الرياض صحة المقطع الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنه لهتافات مقيمين سوريين أمام إستاد الملك فهد الدولي بالرياض عقب مباراة النصر والهلال الأخيرة.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان في بيان اليوم (الأربعاء) أن المقطع المتداول، والذي تضمن تجمعا لأشخاص من الجنسية السورية مرددين بعض الهتافات، غير صحيح.
وأضاف أن كل ما تم تداوله من تعليقات عليه عارٍ من الصحة جملة وتفصيلا، وأن الأجهزة الأمنية لم تسجل أي تجاوز في هذا الشأن، ولن تسمح به، وأن هذا المقطع تم نشره منذ عدة سنوات، وهو خارج المملكة. وفق”أخبار 24″.
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