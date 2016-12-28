نفى الإعلامي السعودي في قناة دبي الرياضية، مشعل القحطاني، صحة ما تم تداوله عن دخول نادي الهلال في مفاوضات لضم نجم الوصل الإماراتي فابيو دي ليما.
وقال القحطاني في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “مايتم تداوله حالياً عن نية الهلال بالتعاقد مع فابيو دي ليما مهاجم الوصل في فترة الانتقالات الشتوية غير صحيح ولن ينتقل اللاعب بتاتاً من الوصل”.
جدير بالذكر أن مصادر هلالية ذكرت أن المدرب رامون دياز يريد إجراء العديد من التغييرات في أجانب الفريق الأزرق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويتواجد حاليا في قائمة الأجانب كل من كارلوس إدواردو وليو بوناتيني وتياجو الفيس ونيكولاس ميليسي. وفق “النادي”.
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