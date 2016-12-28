ذكرت تقارير إخبارية أرجنتينية، أن نادي الهلال السعودي يستعد لتقديم عرض إلى مارتن بينيتز مهاجم فريق إنديبندينتي، من أجل التعاقد معه خلال انتقالات الشتاء.
وأشارت صحيفة misionesonline الأرجنتينية واسعة الانتشار، إلى أنه بينيتز سيتلقى عرضًا هلاليًا خلال الساعات المقبلة، برغم أن عقده مع إنديبندينتي يمتد حتى يونيو/حزيران 2019.
ولفتت الصحيفة إلى أن إنديبندينتي رفض عرضًا من جانب جالطة سراي مطلع العام الجاري لبيع بينيتز، مقابل 7 ملايين دولار، لكن موقف إدارة النادي تغير الآن، وفقًا للصحيفة.
وفسرت الصحيفة الأرجنتينية ميل إدارة إنديبندينتي لبيع عقد بينيتز، بأن مستوى اللاعب تراجع كثيرًا خلال العام الأخير، فضلًا عن توتر علاقته بجمهور النادي.
وأوضحت الصحيفة أن رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي هو من منح بينيتز فرصة بداية مسيرته مع الفريق في صيف 2011 عندما كان يتولى تدريب إنديبندينتي، وهو ما يعزز من فرص انضمامه للهلال. وفق “كووورة”.
يذكر أن الهلال، متصدر جدول ترتيب دوري جميل السعودي، يملك 4 لاعبين أجانب ضمن قائمته، وهم البرازيليون بوناتيني وألفيس وإدواردو، والأوروجوياني ميليسي.
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