يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض – حفظه الله – مهرجان أصول الأغنام المحلية فحول وإنتاج والذي تنظمه وزارة البيئة والمياة والزراعة ممثلةً في وكالة الوزارة للثروة الحيوانية – مركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي بالخرج يوم الخميس الموافق ٢٨ ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ ويستمر لمدة ٧ أيام في مقر مركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي بالخرج .
وسيتم عرض أفضل سلالات الأغنام والماعز في المهرجان وتكمن أهميته في تعريف المربيين بالمركز والخدمات التي يقدمها ومنها سحب السائل المنوي وحفظه والتلقيح الصناعي ، وتسجيل أهم السلالات لدى المركز ومنح مربيها شهادات لتوثيق سلالاتهم وتوعية المربين بطرق التغذية الحديثة .
الجدير بالذكر أن مهرجان أصول الأغنام المحلية فحول وإنتاج يحظى بدعم وإهتمام من قبل وكيل الوزارة للثروة الحيوانية د . حمد بن عبدالعزيز البطشان ، ومتابعة من قبل الإدارات المعنية بالجهاز المركزي بالوزارة .
كما توجه إدارة المهرجان الدعوة لجميع الإعلاميين لحضور هذه المناسبة وتغطية المهرجان والذي سيكون برعاية أمير منطقة الرياض .
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