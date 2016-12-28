بثّ ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لشاب يدهس آخر عمداً إثر خلاف بينهما، فيما أعلنت شرطة القصيم القبض عليه وإيداعه التوقيف وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.
ويظهر الفيديو حدوث جدال بين الشابين، قبل أن يتطور إلى ملاسنة بينهما، قام على أثرها أحدهما بقيادة سيارته ودهس الآخر وطرحه أرضاً لمسافة بعيدة، قبل أن يلوذ بالفرار.
من جانبه، قال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أنه تم رصد المقطع المتداول، والذي أظهر قيام سائق إحدى المركبات من نوع “كامري تويوتا” موديل 2016 بدهس شاب آخر (25 سنة) على أثر خلافٍ وقع بينهما، وإصابته، ثم لاذ بالفرار.
وأضاف أن إدارة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من تحديد هوية قائد تلك المركبة، والقبض عليه، مبيناً أنه سعودي الجنسية (22 سنة)، واتُخذت بحقه الإجراءات النظامية، وجرى إيداعه التوقيف، وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام. وفق “أخبار 24”.
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