تأثر رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن باكياً، خلال لقاء له بعد فوز فريقه أمس الثلاثاء على النادي الأهلي، عندما تذكر رئيس النادي السابق الراحل أحمد مسعود، واعدا بأن يحقق الفريق البطولة هدية له ووفاء لمسيرته.
وقال باعشن في لقاء مع قناة “إم بي سي برو سبورت”: “في الإدارة الاتحادية كلنا دمنا أصفر أسود، وما جاء في بالي اليوم، إلا أبو عمر، وبإذن الله سنهديه البطولة، هذا جهده وتعبه، واحنا ما جينا إلا لنكمل مسيرته، وإن شاء الله يكون بروحه معنا، وربنا يقدرنا ونهديه البطولة”.
وكان نادي الاتحاد قد حقق فوزاً مثيراً أمس على نظيره الأهلي في دور الأربعة لكأس ولي العهد، صعد على إثره للمباراة الختامية لملاقاة النصر، وكافأت الإدارة لاعبي الفريق بمكافآت مالية لتحفيزهم على تحقيق الكأس في النهائي، الذي سيحدد موعده في وقت لاحق.وفق “أخبار 24”.
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