حدد برنامج التوازن المالي معدل الاستهلاك الشهري الرشيد للأسرة المستحقة للدعم والمكونة من ستة أفراد بنحو (2594) كيلو واط/ ساعة من الكهرباء، و(398) لتر بنزين، مشيرًا إلى أن هذا المعدل يهدف لتشجيع الأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة.
في المقابل أوضحت وثيقة البرنامج المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أن الأسر ذات الدخل المتوسط والمرتفع، والتي تستهلك معدلات تفوق مستويات الاستهلاك الرشيد، سيتفاقم الأثر عليهم بسبب تعديل الأسعار.
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