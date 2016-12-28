هاجم مجلس الشورى، تجاهل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، الفساد في القطاع الخاص وتركيز اهتمامها على القطاع العام.
وقالت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس، في ملاحظاتها على تقرير “نزاهة” للعام المالي 1436-1437هـ، وفقا لـ”الحياة”، إن دور الهيئة أكبر من تتبع بلاغات الفساد وإحالتها للجهات المختصة، بل يجب دراسة مسببات الفساد والأرضية الخصبة التي تسمح له بالانتشار.
وطالبت اللجنة، من الهيئة الاهتمام بالقطاع الخاص، وكشف فساد قطاع المصارف والتمويل والتأمين والمقاولات، ومدى تأثيره في القطاع العام.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج