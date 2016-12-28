كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد، عن عقوبات جديدة، ستصدرها لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قريبا، على ناد آخر غير الاتحاد.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم “الأربعاء” لفريق عمل دراسة تمثيل المملكة في الاتحادات واللجان الدولية بقاعة المؤتمرات بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.
وأكد بن مساعد خلال المؤتمر على أن اتحاد كرة القدم لا علاقة له بحسم النقاط التي تعرض لها نادي اتحاد جدة.
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