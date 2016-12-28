كشفت الهيئة العامة للترفيه عن القائمة النهائية لأسماء أعضاء مجلس إدارتها الذين سيتولون مهام وضع الخطط الاستراتيجية للهيئة والسياسات المتعلقة بأعمالها خلال اجتماعاتهم التي ستعقد كل 90 يوماً.
وأوضحت الهيئة أن مجلس إدارتها سيتكون من رئيسها أحمد الخطيب، ووزير التجارة ماجد القصبي، وأمين المنطقة الشرقية فهد الجبير، ورئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع بندر عسيري، بالإضافة إلى رجال وسيدة أعمال، هم: محمد عبداللطيف جميل، ومدير شركة “المخابز الغربية” موسى العمران، ونائبة الرئيس وعضو مجلس الغرف التجارية الصناعية بجدة سابقا لما السليمان.
كما سيحظى بعضوية المجلس ـ الذي وافق مجلس الوزراء على تعيين أعضائه ـ كل من الرئيس التنفيذي لشركة “ثينك ويل” جو زيناس، ونائب رئيس شركة “سيرك دو سوليه” جوناثان تيترو. وفق “أخبار 24”.
كما كشفت عن تعيين المهندس عمرو المدني، رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للترفيه، على أن يتولى مسؤولية إدارة العمليات اليومية للهيئة.
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