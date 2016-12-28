قال الإعلامي السعودي بتال القوس، اليوم (الأربعاء)، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لم يكن يجرؤ على معاقبة الأندية السعودية بهذه الصورة، إشارة للعقوبة المتوقعة على ناد سعودي آخر غير الاتحاد.
وكتب القوس على حسابه بـ “تويتر”: “فيفا لم يكن يجرؤ سابقا بهذا الشكل المتسارع على إصدار عقوبات بحق أنديتنا”، حيث طرح عدة أسباب محتملة، هي: “تضخم مشاكل أنديتنا. مغادرة حليفنا بلاتر. كل ماسبق”.
يذكر أن رئيس هيئة الرياضة عبدالله بن مساعد قد أكد اليوم أن لجنة الانضباط بـ”فيفا” سوف تصدر عقوبات جديدة على ناد سعودي آخر غير الاتحاد. وفق “أخبار 24”.
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