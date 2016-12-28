أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيان بشأن قضية محترف لاعب نادي الشباب السابق الأردني طارق خطاب
وبيّن ذلك في النقاط التالية:
1- إن القضية صدر فيها قرار من غرفة فض المنازعات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (135/ص2016) وتاريخ 28/82016، وتم تسوية الموضوع مع نادي الشباب، وذلك بإيداع شيك مصدق للاعب في لجنة الاحتراف.
2- بعد ذلك ورد للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم خطاب من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي حول دعوى على النادي من قبل اللاعب وتم إشعار نادي الشباب بذلك بالخطاب رقم (3881) وتاريخ 1437/12/18
3- في 1437/12/19 ورد للاتحاد السعودي خطاب نادي الشباب برقم (1/687) ، وتاريخ 1437/12/26هـ، وكذلك تم تزويد نادي الشباب بصورة من ذلك.
ونظراً لعدم تواصل اللاعب مع اللجنة لاستلام الشيك فقد تم تسليمه لنادي الشباب بناءً على طلب رسمي من النادي
وذلك بتسليمه لمسؤول الاحتراف بالنادي على المفاهمة مع اللاعب حسب افادة النادي.
4- وبعد ذلك ورد للاتحاد قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي، وقام الاتحاد السعودي بتزويد نادي الشباب بالقرار بخطاب رقم 653، وتاريخ 1438/1/25هـ عن طريق البريد الالكتروني، ويوجد مايثبت استلام من قبل النادي. وفق “الرياضية”.
5- ونظراً لعدم تمكن النادي خلال فترة الشهر من إثبات تحويل المبلغ للاعب فقد صدر قرار من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي بحرمان النادي من التسجيل في الفترة الشتوية القادمة.
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