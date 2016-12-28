رفعت إدارة الهلال ظهر أمس الثلاثاء احتجاجاً رسمياً للاتحاد السعودي لكرة القدم لإسقاط البطاقة الصفراء الأولى التي حصل عليها لاعب الوسط سلمان الفرج في مباراة النصر نتيجة قرار خاطيء تم التراجع عنه والغاء ركلة الجزاء المحتسبة على اللاعب، ومنحه بطاقة صفراء أخرى بعد نهاية المباراة أعقبها ببطاقة حمراء.
من جهة أخرى يواجه الهلال أحد أندية الأوروبية وديا يوم الجمعة ١٣ يناير المقبل في معسكره بابو ظبي.
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