أقامت ثانوية الملك عبدالله ممثلة بالنشاط الطلابي محاضرة للشيخ /خليل بن عبدالرحمن اليحيا المشرف التربوي بقسم التوعية الإسلامية تحت عنوان (مشروع الحياة الأول للمسلم )تحدث فيها عن الصلاة وأهميتها للمسلم وتخلل الحديث بذكر بعض القصص المشوقة ، كما ذكر بعض الأمور المهمة للمسلم التي تفيده في الدارين.
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مشروع الحياة الأول للمسلم بثانوية الملك عبدالله
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