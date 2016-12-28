أسلم اليوم في مدينة الخرج ثلاث نساء فلبينيتان وأثيوبية، ويرجع سبب إسلامهن إلى حسن تعامل الكفيلات وأبنائهن ودوام ذكر الله على ألسنتهم ، كما كان للخادمة جوي التي أسلمت في القسم النسائي بمكتب تعاوني الخرج ودرست على يد دعاته دورها الكبير إذ أصبحت سفيرة للإسلام وسفيرة للمكتب فقد أسلم على يديها ثلاث خادمات حيث زرن المكتب وتناقشن مع الداعية للرد على بعض استفساراتهن حول الإسلام والنصرانية ومن ثم نطقن الشهادة في المكتب بين تكبير الحضور ، نسأل الله أن يجزاها خير الجزاء وأن يثبت المسلمات ويربط على قلوبهن بالتقوى والإيمان والعمل الصالح.
وتتقدم شعبة القسم النسوي بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخرج بالشكر للكفيلة وضحى العتيبي على جهودها المباركة مع الخادمات في الدعوة كفيلة الخادمة جوي.
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