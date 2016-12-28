اقيم مساء أمس الثلاثاء الموافق 28 / 3 / 1438هـ برنامج تدريبي عن المهارات الشخصية والاجتماعية وذلك في قاعة التدريب بنادي الحي بثانوية ابن النفيس حيث قدم البرنامج خبير فطن الأستاذ صالح بن حسن العموش وبحضور منسق البرنامج بالإدارة الأستاذ فهد المياح .
وحضر البرنامج مجموعة كبيره من الطلاب حيث تفاعل الجميع مع البرنامج الذي شمل ( السلوك التوكيدي_الوعي الذاتي _حل المشكلات )
وفي نهاية البرنامج قدم الأستاذ فهد المياح شكره للأستاذ صالح العموش ولقائد النادي الأستاذ عقيل العنزي .
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