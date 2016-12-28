بعد الآعتماد وبحمد الله تم في يوم الخميس الموافق 23-3-1438هـ أنعقاد الجمعية العمومية لجمعية الخرج التعاونية الزراعية بحضور مندوب مركز التنمية الآجتماعية بالدلم الآستاذ / سعد بن عبدالرحمن الهذيلي ومعاونيه وتم انتخاب مجلس الآدارة الجديد للجمعية لمدة اربع سنوات قادمه المكون من :-
رئيس مجلس الآدارة / عبدالعزيز بن منصور الصغير
والآعضاء هم :-
عضو نائب الرئيس / براهيم بن عيسى الغملاس
عضو أمين الصندوق / حمد بن محمد الصريخ
عضو أمين عام / صالح بن منصور الصغير
عضو / عبدالله بن صالح الرويتع
عضو / سعد محمد طارد الجعيدي
عضو / مبخوت ضويحي الدوسري
وسيعمل المجلس الجديد بأذن الله على تنشيط الجمعية لكل ماهو مفيد ونافع لأعضائها والله الموفق
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج