قامت مدارس فرسان الجزيره بالتعاون مع قسم النشاط الرياضي باداره التعليم بمحافظه الخرج بتنظيم بطولة خماسيات كره القدم للمرحله الثانويه في محافظه الخرج علي صالاتها .
وقد كان يوم الثلاثاء حافل في بداية البطولة ،فقد أقيمت مباراتين بين فريقي أجيال الخرج وثانوية الخرج انتهت بفوز ثانوية الخرج بركلات الترجيح 5/4 بعد انتهاء وقتها الأصلي بتعادل 5/5
وفِي المباراة الثانية انتهت بفوز الإمام الذهبي بنتيجة 5/1 على مدارس فرسان العلم .
وقد كان في استقبال الحضور قائد ثانوية فرسان الجزيرة الاستاذ سعد بن محمد بن بدن ، ورئيس قسم التربية البدنية بتعليم الخرج الاستاذ منصور بن عبد العزيز العبيد الأستاذ عبد العزيز بن فهد الشاهين مشرف النشاط الرياضي بقسم النشاط الاداره .
ويشتمل جدول البطوله علي عشرين مدرسه من مدارس محافظه الخرج وسوف تكون المباراه الختاميه بإذن الله يوم الاثنين الموافق 1438/4/11 .
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