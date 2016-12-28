حذر المتحدث الإعلامي لشركات التأمين عادل العيسى، من عدم التزام الشركات عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، بالتعميم الذي أصدرته مؤسسة النقد “ساما” حول الخصومات التي تقدم للمؤمن عليه.
وقال العيسى في مداخلة هاتفية له مع برنامج “أخباركم” على قناة المجد الفضائية، إن مؤسسة النقد ستتخذ إجراءات رقابية شديدة تصل إلى حد الإيقاف للشركات غير الملتزمة بالقرارات.
وأوضح العيسى، أن الخصم الذي تم منحه، هو ما طالبت به شركات التأمين مسبقا، وهو تقديم خصم 30% في حالة عدم وجود مطالبات على المؤمن بحد أقصى 3 سنوات، فضلا عن خصم يصل إلى 10% للعميل إذا جدد مع نفس الشركة.
وأشار إلى أن المؤمن عليه صاحب السجل الخالي من الحوادث، إذا قرر الانتقال إلى شركة أخرى له الحق في الاحتفاظ بنسبة الخصم، شريطة أن يحضر شهادة من الشركة السابقة تفيد بأن سجله خالٍ، ويتم إصدارها في غضون ثلاثة أيام.
ووصف العيسى قرارات “ساما” بالمتميزة التي ستساهم في تحسين السلوك المروري.
وفق “أخبار 24”.
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