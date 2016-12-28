أكدت الهيئة العامة للترفيه أن فعاليات مزايين الإبل ليست مستثناة أو مستبعدة من خططها خلال الفترة المقبلة.
وقال المدير التنفيذي للهيئة عمرو المدني، وفقاً لصحيفة “الوطن” إنهم يدرسون كل الخيارات والفعاليات المرغوبة من قبل المجتمع بشكل جيد حتى يتم تفعيلها والاستفادة منها.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للترفيه عقدت قبل أيام ورشة عمل للنقاش حول خططها المستقبلية وبحث المعوقات والحلول، وقد حضرها 130 مستثمراً ومهتماً بصناعة الترفيه، وكانت صالات السينما والحفلات الموسيقية في مقدمة المطالب التي عرضها المستثمرون.
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