حددت إدارة المرور بمنطقة مكة المكرمة، أنواع المركبات التي يُسمح لها بدخول المنطقة المركزية للحرم، في الأوقات التي يمنع فيها دخول المركبات لتوفير أعلى درجات الراحة للزوار والمعتمرين.
وأكد المتحدث الرسمي لمرور العاصمة المقدسة العقيد فوزي الأنصاري أن مركبات أئمة ومؤذني الحرم المكي أضيفت لخمسة أنواع أخرى من المركبات يُسمح لها بالدخول في أوقات المنع، وهي مركبات حمل الجنائز، ومركبات الإسعاف والإنقاذ، وآليات الدفاع المدني والمساندة، والآليات الخاصة بمشاريع الحرم، ومركبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت الإدارة حددت أوقاتاً لمنع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي خلال موسم العمرة؛ لإدارة الحشود البشرية بشكل أسهل. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن أوقات حظر دخول المركبات إلى المناطق المتصلة بساحات الحرم هي، قبل دخول أوقات الصلوات بنصف ساعة، بعد الصلوات لحين تقلص أعداد المشاة، وقت صلاة الاستسقاء، ولحظة تعطل مركبة داخل أحد شوارع المنطقة لحين إخراجها، ولحظات مرور الآليات الخاصة بالمشاريع، وفترات دخول القوالب الأسمنتية العملاقة حفاظاً على السلامة.
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