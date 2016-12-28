لم يتمالك رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن نفسه، وبكى عندما أهدى الفوز للرئيس الراحل أحمد مسعود. وقال: «تذكرت في هذه اللحظة أخي أحمد مسعود»، مشيرا إلى أنه يكمل عمله الذي بدأه مع الاتحاد قبل رحيله، واعدا بتقديم البطولة هدية للمسعود.
من جهتها، أعلنت إدارة نادي الاتحاد عن مكافأة مجزية للاعبي الفريق الكروي الأول عن مكافآت مالية عقب الفوز على المنافس التقليدي الأهلي في دور الأربعة، والتأهل للمباراة الختامية لمسابقة كأس سمو ولي العهد، وتحفيز اللاعبين لتحقيق الكأس أمام النصر، في النهائي الذي سيحدد موعده في وقت لاحق.
من جانب آخر، سيغيب المدافع بدر النخلي عن نهائي كأس سمو ولي العهد، عقب حصوله على الإنذار الثاني في مباراة الأمس أمام الأهلي.
من جانبها، احتفلت جماهير الاتحاد حتى ساعات الصباح الأولى بالفوز على المنافس التقليدي الأهلي في دور الأربعة، والتأهل لنهائي مسابقة كأس ولي العهد. وتغنت الجماهير بأهازيج العميد ورددت «جدة كذا.. إتي وبحر». وفق “عكاظ”.
وعبرت عن سعادتها بالانتصار والوصول لنهائي الكأس الغالية «بروح اللاعبين سيحصد العميد الكأس أمام النصر». وامتدحت الجماهير العمل الفني الذي يقدمه المدرب سييرا وجهازه المساعد الذي وضح من خلال أداء الفريق وعودته للمنافسة على البطولات في الموسم الحالي.
وأشادت الجماهير بعمل إدارة النادي برئاسة المهندس حاتم باعشن، وإكمالها لمسيرة عمل الراحل أحمد المسعود، الذي كانت أمنيته عودة العميد لمنصات التتويج، قائلة: بالعمل الجاد سيعود الاتحاد لحصد البطولات.
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