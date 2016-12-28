علمت مصادر أن إدارة الاتحاد تنوي اختيار يوم ٣٠ ديسمبر الذي يصاحب الاحتفاء بمرور ٩٠ عاماً على تأسيس النادي للإعلان عن حزمة من الرعاة التي اتفقت معهم بشكل نهائي، لكي تفاجئ جماهيرها خلال لقاء أتليتكو مدريد الإسباني بارتداء اللاعبين القمصان التي تحمل أسماء الشركات الراعية.
وكانت اثنتان من شركات إطارات السيارات والمشروبات الغازية قد دخلت في خط مفاوضات مع الإدارة الاتحادية منذ أيام ماضية لوضع شعاراتها على قميص الفريق. وفق «الرياض».
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