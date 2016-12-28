كشفت مصادر هلالية داخل أروقة النادي أن هنالك توجهات هلالية بعد الاتفاق مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم الأرجنتيني رامون دياز بالاستغناء عن عدد من الأسماء الكبيرة حاليا في الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتي ستنطلق في الرابع من يناير المقبل، في محاولة من الإدارة لبناء فريق جديد وتصعيد عدد من لاعبي الفئات السنية، ومنحهم فرصة المشاركة في الفريق الأول، ويشمل القرار أسماء كبيرة في النادي والتي ربما تجد معارضة من بعض الجماهير الهلالية، ألا أن هذه التوجهات من رأي الإدارة ستصب في مصلحة الزعيم. من جانبها، قررت إدارة النادي خصم 30 % من الراتب الشهري حسب اللائحة الداخلية، على لاعب الفريق سلمان الفرج، وذلك بعد تلقيه البطاقة الحمراء في لقاء ديربي العاصمة أول من أمس، والذي خسره الهلال صفر/ 2، ضمن منافسات نصف نهائي كأس ولي العهد. وفق لـ”الوطن”.
ميدانيا، عاود لاعبو الفريق الأول تدريباتهم أمس في مقر النادي، وأدى اللاعبون المشاركون في لقاء النصر تدريبات استرجاعية، بينما أجرى بقية اللاعبين مرانهم الاعتيادي الذي اشتمل على الجوانب البدنية واللياقية، وبعض التدريبات التكتيكية.
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