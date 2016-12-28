يدرس القائد السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد محمد نور الفكرة التي عرضتها عليه إحدى الشركات المهتمة بتنظيم الاحتفالات ومهرجانات اعتزال اللاعبين، لإيجاد مخرج قانوني لحفل اعتزاله بعد أن منع من تنظيم حفل اعتزاله نتيجة إيقافه 4 سنوات لثبوت تعاطيه مادة الأمفيتامين المحظورة.
ويتضمن قرار إيقاف نور عدم السماح له باللعب أو ممارسة أي نشاط رياضي أو إداري أو فني في أي منشأة رياضية.
وعرضت الشركة على اللاعب والمسؤولين عن ملف اعتزاله تنظيم المهرجان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة) بحضور الفريق الذي يختاره اللاعب. وفق “مكة”.
رأي قانوني
وعن قانونية الفكرة وإمكانية تطبيقها، قال رئيس لجنة التطوير والعلاقات الدولية بالجمعية الدولية لقانون الرياضة عضو اللجنة القانونية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) المحامي ماجد قاروب، إن الفكرة لا تتعارض مع العقوبات التي فرضت على اللاعب «عدم السماح له باللعب أو ممارسة أي نشاط رياضي أو إداري أو فني في أي منشأة رياضية»، طالما أنه لن يحضر، مبينا أن الفكرة ستنفذ وكأنها لشخص غائب وهو ما لا يتعارض مع العقوبات المفروضة.
الفكرة
1 يكون نور حاضرا في المهرجان عبر مجسم يرسم بالشموع
2 يجسد المجسم دور اللاعب في مسيرة ناديه وعدد السنوات التي لعبها
3 إظهار المجسم أمام الجماهير لحظة نزول الفريقين الملعب وقبل ركلة البداية
4 عرض أبرز أهداف اللاعب في شاشة داخلية ضخمة
5 عرض أبرز مواقف اللاعب وتفاعل الجماهير معه
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