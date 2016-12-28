أعلن الهلال الأحمر السعودي اليوم الثلاثاء عبر موقعه الرسمي على تويتر إن الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر باشرت بمباراة الأهلي والاتحاد أكثر من (٢٤) حالة ومنها ما تم علاجة بالملعب وأخرى تم نقلها للمستشفى.
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الهلال الأحمر: إسعاف أكثر من 24 حالة في ملعب الجوهرة
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