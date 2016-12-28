ينتظر النصراويون اليوم الاجتماع العاصف الذي ستعقده الادارة النصراوية مع مدرب الفريق الكرواتي زوران بشأن مشاركة قائد الفريق النصراوي حسين عبدالغني في التدريبات بعد رفض زوران تواجده في التدريبات لكثرة خلافات عبدالغني مع زملائه اللاعبين والجهاز الفني.
وتنتهي اليوم اجازة حسين عبدالغني التي تم منحها من قبل رئيس النادي بعد ان قدم اللاعب اجازة لمدة اسبوعين بعد ابعاد المدرب له عن التدريبات بعد خلافه معه وكذلك اللاعب الكرواتي توماسوف.
وكان الكرواتي زوران قد أكد للإدارة ضرورة بحث اللاعب عن ناد اخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل الرغبة الكبيرة لديه وكذلك اعضاء الجهاز الفني في عدم تواجده في التدريبات كون ذلك وبحسب حديث زوران بانه يفقد اللاعبين تركيزهم كما حدث في السابق. وفق “اليوم”.
ويستعد الفريق بدءا من اليوم لمواجهة الاتفاق الأحد المقبل والتي ستشهد غياب الثنائي الباراجوياني فيكتور ايالا والكرواتي توماسوف، حيث منح ايالا اجازة لبعض الظروف العائلية في حين سيكون توماسوف خارج قائمة الفريق في مباراة الاتفاق بسبب حصوله على البطاقات الثلاث. من جانب اخر، وصلت مكافأة الفوز على الهلال والوصول الى نهائي كاس سمو ولي العهد الى 30 الف ريال مقدمة من ادارة النادي وكذلك بعض اعضاء الشرف المؤثرين.
على صعيد اخر ينضم اللاعب مصعب العتيبي لتدريبات النصر بعد توقيعه مخالصة مع ادارة التعاون برغم بقائه عدة اشهر على اعارته للتعاون، وسيسهم تواجد العتيبي في منح الكرواتي زوران الرؤية الكاملة عن اللاعب خصوصا مع الأصوات النصراوية التي كانت تطالب بعودته للفريق.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج