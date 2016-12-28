أصدرت إدارة نادي الشباب بياناً رسمياً يخص قضية اللاعب المحترف طارق خطاب والذي منعت الفيفا على اثره نادي الشباب من تسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة .
واشارت ادارة نادي الشباب انها سلمت لجنة الاحتراف شيك مصدق استلمه المدير التنفيذي للجنة محمد الحميدي بناء على توجيهات رئيس لجنة الاحتراف واستطاع النادي من تسجيل اللاعبين في ذلك الوقت .
وجاء نص بيان الشباب على النحو التالي :
وفق “النادي”.
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