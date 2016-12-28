قال موقع “يورو سبورت ” أن محكمة التحكيم الرياضي «كاس» ألزمت إدارة نادي الاتحاد في حكمها النهائي دفع خمسة ملايين دولار للبرازيلي دي سوزا، الذي وقع مع الاتحاديين عقدا لمدة ثلاث سنوات قضى منها ثلاثة أشهر، في صفقة بلغت سبعين مليوناً، حصة ناديه (فاسكو داجاما) منها اثنان وثلاثون مليوناً، وواحد وثلاثون مليونا حصة اللاعب، بينما وزع باقي المبلغ على ثلاثة وكلاء، وكان يجب دفع الخمسة ملايين دولار في عهد إدارة إبراهيم البلوي، والذي طلب من محاميه تأجيل تاريخ الدفع لمدة 10 أشهر من صدور حكم محكمة الكاس، في أواخر الموسم الماضي.
وأشار الموقع إلى أن إدارة حاتم باعشن ملزمة بدفع المبلغ قبل نهاية فترة تكليفها أو تعرض الاتحاد للهبوط، ولن يسود الهدوء البيت الاتحادي في ظل التهديد الذي يعيشه النادي، ومع استمرار التدقيق في العقود التي أُبرمت خلال السنوات الخمس الماضية اكتشفت مطالبات عدة على النادي تهدد مستقبله، ومن أبرز تلك المطالب المالية المدرب الإسباني الذي أشرف سابقاً على الفريق الكروي الأول، راؤول كانيدا بمبلغ ٤ ملايين، بالإضافة إلى مطالبة كارلوس كالديران مساعد المدرب بمبلغ 200 ألف دولار ريال، والمدرب الأورجواني فيريسري بمبلغ مليوني ريال، وحصة الوكيل من صفقة المدرب فيريسري ومطالبته بمبلغ ٦٠٠ ألف ريال، والثنائي البرازيلي بيانو، وبونفيم ثلاثة ملايين ريال، والمغربي محمد فوزي مليونا ريال، والمحترف البرازيلي ماركينهو مبلغ ٧٥٠ ألف يورو، والمدافع البولندي زوكالا ٧٠٠ ألف يورو، واللاعب عبدالرحيم جيزاوي ٩٠٠ ألف ريال، والمحترف العراقي سيف سلمان ٢٠٠ ألف دولار، والمحترف الروماني سان مارتن ١٨٠ ألف يورو.
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