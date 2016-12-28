قالت صحيفة محلية أن إدارة تعليم جدة فتحت أمس تحقيقاً موسعاً بعد انتشار مقاطع صوتية وصور على مواقع التواصل الاجتماعي تتوعد فيها أم طالبة ابتدائية، طالبتين قالت إنهما تحرشتا جنسيا بابنتها. وقالت الشاكية في تسجيل صوتي تداوله رواد المواقع أمس إنها ستلاحق «المعلمات المهملات في الحصص الثلاث الأولى أمس الأول (الاثنين) وهو الوقت الذي حدث فيه التحرش». وأضافت الأم في المقطع أن طالبتين جردتا ابنتها من ملابسها واعتدتا عليها، وتوعدت بتقديم بلاغ رسمي إلى الجهات المعنية.
ووفقا لصحيفة “عكاظ” شكلت الإدارة العامة للتعليم بجدة لجنة للتحقق من شكوى الأم، ووقفت اللجنة على المدرسة صباح أمس للتعرف على ملابسات الشكوى والاستماع إلى أقوال كل الأطراف. وأوضح المتحدث باسم تعليم جدة حمود الصقيران في بيان صحفي أمس: «حسب الشكوى، لم تحضر الطالبة للمدرسة، وتواصلت اللجنة مع ولي أمر الطالبة وأبلغته بضرورة إحضار ابنته اليوم (الأربعاء) للمدرسة لاستكمال التحقق من الحادثة، وسماع إفادتها، ومن ثم رفع تقرير اللجنة للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية التربوية المناسبة بناء على نتائج التحقيق».
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