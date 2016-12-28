تداول مغردون مقطع فيديو جمع بين رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد وأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، على هامش حفل “جلوب سوكر” العالمي الذي أقيم بمدينة دبي الإماراتية.
وأظهر الفيديو الذي نشره الإعلامي السوري مصطفى الآغا على حسابه في “تويتر”، رئيس الهلال وهو يقف بجوار مارادونا لالتقاط صورة تذكارية، قبل أن يتصافحا ويشكر كل منهما الآخر.
يذكر أن نادي الهلال توج بجائزة “جلوب سوكر” كأفضل نادٍ خليجي، فيما حصل الإماراتي عمر عبدالرحمن على جائزة أفضل لاعب في الخليج، وتوج البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم، كما توج فريقه ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل نادٍ في العالم. وفق “أخبار 24”.
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