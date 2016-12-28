زار الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة في منزله؛ حيث أقام الشيخ المغامسي مأدبة غداء تكريماً له.
وحضر دعوة الغداء بمنزل الشيخ المغامسي وفقاً لـ”سبق”، عدد من العلماء المصاحبين للأمير تركي، وقائد لواء الأمير فيصل بالمدينة المنورة وعدد من المسؤولين.
وتطرق المشاركون في الحفل إلى مواضيع فكرية وأدبية، بعدها توجه الأمير تركي لزيارة مكتبة الشيخ صالح العلمية.
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