أصدرت المحكمة العامة بأبو عريش بمنطقة جازان، حكماً قضائياً بحق شخص أرسل رسائل مزعجة عبر الجوال لأحد المواطنين، يقضي بحبسه 5 أشهر وجلده 250 جلدة.
وأوضح المواطن يحيى عربي وفقاً لـ”سبق”، أنه تقدم بشكوى إلى الجهات الرسمية، عن تلقيه رسائل عبر الجوال بشكل مستمر تحمل عبارات غير لائقة من رقم مجهول، ليتم التحري عنه والكشف عن هوية المرسل ورفع دعوى قضائية ضده.
وأبدى عربي استياءه من عدم تنفيذ العقوبة الصادرة بحق خصمه حتى الآن، مشيراً إلى أنه لا يعلم سبب التأخير، مطالباً بسرعة التنفيذ.
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