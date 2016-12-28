أعلن مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، عن تبرعه بمبلغ 100 ألف ريال لصالح الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري، والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وجاء تبرع مفتي المملكة عقب حثّه المواطنين والمقيمين على أن يجودوا بما يستطيعون فعله لإخوانهم السوريين وفقاً لـ”عكاظ”؛ لأنهم منكوبون ومستحقون للمواساة ويتعرضون لاعتداء غاشم.
يذكر أن الدكتور عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد أعلن في حديث لـ”الإخبارية” أن الحملة جمعت حتى الآن 143 مليون ريال.
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