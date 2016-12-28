كشف المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى، عن وجود توجه لدى الشركات برفع قيمة بوليصة التأمين للمفرطين في الحوادث وتقديم خصومات لأصحاب السجلات الخالية منها، وذلك تنفيذاً لقرار مؤسسة النقد بإلزام الشركات بخفض قيمة التأمين.
وأشار العيسى وفقاً لـ”الرياض”، إلى أن تطبيق ذلك التوجه سيجعل عملية التسعير متوازنة ولن يؤثر سلباً في المحصلة النهائية، مبيناً أن المؤمّن الخالي سجله من الحوادث سيكافأ بخصم من قيمة تأمينه بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% في السنة الأولى، و15 إلى 25% في السنة الثانية، و20 إلى 30% في السنة الثالثة.
وأوضح أن المؤمّن الذي يحمل سجله عدداً من الحوادث ستتم إضافتها على تأمينه بنسب معينة، حسب قوة الحادث ونوع السيارة، مضيفاً أن عمر السائق وحالة السيارة والمنطقة هي التي ستحدد قيمة التأمين.
وأضاف العيسى أن المرحلة الأولى سيتم تطبيقها في شهر إبريل المقبل كحد أقصى، أما الثانية فستطبق في وقت لاحق، لافتاً إلى أن غياب قاعدة بيانات دقيقة لسجل السائق كان السبب وراء تأخر تنفيذ تعليمات مؤسسة النقد الجديدة.
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