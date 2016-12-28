صالح بن عبدالله النعيم

سلمان بن أحمد العيد

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143 مليون ريال حصيلة اليوم الأول في حملة التبرعات لإغاثة الشعب السوريّ

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