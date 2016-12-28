أفادت مصادر بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص أحدث فوضى داخل أحد الأسواق الشهيرة بسكاكا، بعدما قام بتصوير النساء ومضايقتهن.
وأوضحت المصادر أن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء تأدية عملهم، لاحظوا قيام أحد الأشخاص بتصوير النساء، وبعد مناصحته تبين أن مرافقه يبدو عليه تعاطي المسكر لانبعاث الرائحة منه.
وأضافت أن الشخصين لم يستجيبا لرجال الهيئة، وقاما برفع الصوت؛ حيث تم إبلاغ دوريات الأمن، وأفاد رجل الأمن بعدم وجود توجيه يخوِّله دخول المجمع، وبعد التواصل مع معقب الدورية حضرت الجهات الأمنية بعد عشر دقائق، لكن كان الشخصان قد لاذا بالفرار، إلا أنه تم إلقاء القبض على أحدهما لاحقًا بعد 72 ساعة.
وذكر الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد النومس لـ”عاجل”، أنه ورد إلى مركز شرطة السليمانية، عبر محضر لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تضمن الاشتباه بشخصين أثناء تواجدهما داخل أحد المجمعات التجارية بسكاكا، ومضايقتهما للنساء، وهربا من المكان، ومن خلال التحريات تم التعرف على أحدهما، وإلقاء القبض عليه، وتوقيفه رهن التحقيق، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام، ولا يزال البحث جاريًا عن المتهم الآخر.
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