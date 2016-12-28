وثق مواطن ردود فعل العاملين في المحلات تجاه عملات الإصدار السادس التي طرحت يوم أمس، وطريقة تفاعلهم الطريفة معها.
وظهر العاملون في المطاعم والمحلات والصيدليات وهم متشككون من الـ500 ريال التي عرضها المواطن لهم، ليقوموا بمحاولة فحصها ونقلها بينهم ليفكوا شفرتها، حيث قال المواطن الذي مر على أكثر من محل، إن العاملين في المحلات لم يقبلوها، بحسب تعبيره.
يذكر أن مؤسسة النقد “ساما”، كانت قد أعلنت أمس الاثنين، عن توفر الإصدار السادس للعملة في كافة فروعها، كما طرحت آليات للتأكد من سلامة العملة الجديدة.
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