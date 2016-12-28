وثق معلم في المدرسة الابتدائية بثرمداء، قيام زميله بربط حذاء طالب في الطابور الصباحي، مبديا إعجابه بتصرفه، وموجها من خلاله رسالة لمن يحتقر مهنة التعليم.
وبدا المعلم، واسمه صالح السواجي، وهو يجثو أمام الطالب الذي يمارس حركات الإحماء في الطابور، ويعقد رباط حذائه المنفك، فيما يقوم زميله بتصويره دون علمه.
وقال المعلم الذي يقوم بالتصوير، إنه يفعل ذلك دون علم زميله صالح، مؤكدا أن هذا السلوك رد على من يسبون المعلمين، فيما علق مغردون مثنين على تصرف المعلم.
https://www.youtube.com/watch?v=rpW2wYgYzKE
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