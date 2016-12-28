أشاد نجم الأخضر والنصر السابق فهد الهريفي , بالأداء الرائع والمميز لفريق الاتحاد عقب الفوز الذي حققه على منافسه الأهلي وتأهله لنهائي الكأس ,مُبدياً استغرابه بالروح الكبيرة التي لعب بها لاعبو العميد عقب الأحداث الأخيرة بخصم ثلاث نقاط من رصيده بالدوري .
وعلّق موسيقار النصر “الهريفي” على المباراة عبر حسابه الشخصي في “تويتر” ,فقال :” فريق مخصوم عليه ٣ نقاط ويلعب بهذه الروح أكيد يصل للنهائي وينافس على الدوري أحدثك عن الاتحاد” ..
وأضاف :” زوران وسييرا .. شي مميز يدل على آفضليتهم في موسمهم الاول ويصلون للنهائي .”
ونجح فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد من تحقيق فوزاً مثيراً علي نظيره الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين ,في نصف نهائي كأس ولي العهد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. وفق “جول كوم”.
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