وجه اللاعب جمال باجندوح تهنئته وشكره لزملائه اللاعبين وادارة النادي وجماهير النادي العريق على التأهل الى المباراة النهائية لكاس ولي العهد .
وغرد باجندوح عبر حسابه الشخصي في تويتر قائلاً : مباراة أكثر من رائعة شكرًا على وقفتكم معانا يا جمهور الاتحاد الحمد لله .
يذكر ان الفريق الاتحادي يقدم هذه الايام مستويات كبيرة وتصدر لجدول الترتيب قبل خصم النقاط وفوزه الثمين على الجار الاهلاوي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين خصوصا وان النادي عانى خلال السنوات الماضية من مشاكل مادية وديون اثقلت كاهل العميد . وفق “النادي”.
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