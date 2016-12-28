نجح الاتحاد في التقاط بطاقة التأهل إلى نهائي كأس ولي العهد، بعد فوزه اليوم (الثلاثاء) على الأهلي في ملعب الجوهرة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وبدأ الاتحاد مباراة الديربي بقوة، حيث أحرز محترفه التونسي أحمد العكايشي هدفا في الدقيقة 28، ثم أضاف المحترف المصري محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 38، وعادل الأهلي النتيجة بهدفين للسومة في الدقيقتين 73 و76، قبل أن يضيف فهد المولد هدفا دراماتيكيا لصالح الاتحاد في الدقيقة 90.
وبذلك يصعد الاتحاد إلى نهائي كأس ولي العهد، حيث سيقابل نادي النصر الذي تغلب أمس الاثنين على نظيره الهلال.
https://www.youtube.com/watch?v=57VOHU8XndE
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