أظهرت لقطة من البث التلفزيوني لمباراة الاتحاد والأهلي في كأس ولي العهد تعرض المهاجم فهد المولد لموقف غريب أثناء احتفاله بالهدف الثاني.
وكان المولد يركض وراء محمود كهربا، الذي كان يحتفل بالهدف الثاني في مباراة الفريقين، حيث تم قذف قارورة ماء عليه وارتطمت برأسه.
ولم يتضح مصدر رمي القارورة، في الوقت الذي رجح فيه متناقلو الفيديو أن تكون من مدرجات جماهير الأهلي، التي كان اللاعبان يركضان بجانبها.
https://www.youtube.com/watch?v=v7ylVUNvevw
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